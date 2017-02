In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident in Campulung Moldovenesc in urma unei depasiri neregulamentare. Vineri, in jurul orei 21.50, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, ajunsa in apropierea intersectiei cu strada Pietrele Doamnei, o femeie de 34 de ani, din comuna Scheia, s-a angajat in efectuarea unei manevre de depasire neregulamentara a autoturismului condus de o tanara de 25 de ani, din comuna Pojorata, care circula in aceeasi directie de mers si care, a efectuat manevra de schimbare a directiei de mers spre stanga, fara sa se asigure corespunzator, cele doua autoturisme intrand in coliziune laterala, iar din impact, autoturismul condus de femeia de 34 de ani, a ricosat in peretele unui imobil. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto de 34 de ani si a unei femei de 61 de ani, din comuna Scheia, pasagera in autoturismul condus de aceasta, care au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, fara a ramane internate.Cele doua soferite au fost testate cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.