In urma accidentului un barbat de 29 de ani a fost ranit.

Accident in Falticeni, provocat de un tanar fara permis. Duminica, ora 18.25, in timp ce conducea autoturismul, intr-o curba pe strada Tudor Vladimirescu, din municipiul Falticeni, la limita cu strada Armatei, un tanar de 19 ani, din comuna Vadu Moldovei, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de o tanara de 22 de ani, din comuna Malini, dupa care, a plecat de la fata locului. Din accident, a rezultat ranirea unui barbat de 29 de ani, din comuna Slatina, pasager in autoturismul condus de tanara de 22 de ani. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 19 ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei, cercetarile fiind extinse si pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.