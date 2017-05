Accident in Partestii de Sus. O soferita a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a femeii de 50 de ani.

O soferita a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism. Duminica, in jurul orei 09.40, o femeie de 50 ani, din comuna Partestii de Jos, in timp ce conducea autoturismul pe D.J.209, in localitatea Partestii de Sus, in apropierea intersectiei cu DN 2-E, avand directia de deplasare Cacica spre Solonetu Nou, la o curba la stanga, preocupata sa butoneze telefonul mobil, dar si din cauza drumului accidentat, a pierdut controlul asupra directiei de mers. Soferita a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de un tanar de 21 ani, din comuna Cacica. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a femeii de 50 de ani. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cei doi au fost condusi la spital, unde le-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.