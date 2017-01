Accident in fata unei benzinarii din cauza unui sofer care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers, la Frasin

In urma accidentului un tanar de 23 de ani a fost ranit.

Accident din cauza unui sofer care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers.Miercuri, in jurul orei 19.20, in timp ce se afla in incinta unei statii peco din orasul Frasin, un barbat de 34 de ani din comuna Scheia a iesit pe DJ 177A si a efectuat un viraj la stanga spre localitatea Doroteia, dupa care, a efectuat un viraj pentru a reintra in incinta statiei peco, insa fara sa se asigure, moment in care, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un tanar de 23 de ani, din localitate, angajat in depasirea sa. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 23 de ani. Soferul de 34 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.