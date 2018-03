Accident in lant la Ipotesti din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere

In urma accidentului un tanar de 24 de ani a fost ranit.

Accident in lant din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere. Joi dimineata, un barbat de 46 de ani din Ipotesti, in timp ce conducea autovehiculul marca Mercedes-Benz Vito pe DC69 in localitatea Ipotesti, in intersectia dirijata prin indicatoare de prioritate cu DJ208A, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului marca Alfa Romeo, care circula pe drumul cu prioritate, intrand in coliziune cu acesta si pe care l-a proiectat in autoturismul marca VW Pasat, stationat in afara partii carosabile a drumului prioritar. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatorului autoturismului marca Alfa Romeo, un tanar de 24 ani din Liteni, care a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava pentru a i se acorda ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatul negativ, in ambele cazuri. Ulterior celor doi li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.