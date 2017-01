Accident in municipiul Suceava cu trei autovehicule implicate. Unul dintre soferi era beat

Barbatul de 60 de ani, din comuna Voitinel, avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident in municipiul Suceava cu trei autovehicule implicate. La sediul Politiei municipiului Suceava s-au prezentat, duminica, trei conducatori auto implicati intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe raza municipiului Suceava, respectiv un barbat de 60 de ani, din comuna Voitinel, un barbat de 27 de ani, din judetul Vrancea si un barbat de 51 de ani, din municipiul Suceava. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, duminica, in jurul orei 09.40, cei trei conducatori auto au fost implicati intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe strada Cernauti din municipiul Suceava. Acestia au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ pentru barbatul de 27 de ani si cel de 51 de ani si de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 60 de ani din comuna Voitinel, caruia, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.