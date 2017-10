Accident in municipiul Suceava din cauza unei soferite care nu a pastrat distanta suficienta in mers

In urma accidentului o femeie de 42 de ani din comuna Ipotesti a fost ranita.

Accident din cauza unei soferite care nu a pastrat distanta suficienta in mers. Evenimentul rutier a avut loc, miercuri dimineata, pe strada Calea Obcinilor din municipiul Suceava. In timp ce conducea autoturismul o localnica de 26 de ani nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul condus in fata sa de un barbat de 44 de ani, din comuna Ipotesti, intrand in coliziune fata-spate cu acesta. Din accident, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 42 de ani din comuna Ipotesti, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 44 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.