Accident in municipiul Suceava din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate intr-un sens giratoriu VIDEO

Accident rutier cu o victima in municipiul Suceava, din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate intr-un sens giratoriu. Evenimentul rutier a avut loc duminica, in jurul 17.00, in sensul giratoriu de la iesire din Suceava spre Falticeni. Un barbat de 68 de ani, din orasul Gura Humorului, in timp ce conducea autoturismul marca VW Golf pe b-dul 1 Decembrie 1918, dinspre Metro spre Falticeni, nu a respectat obligatia de a acorda prioritate de trecere la intersectia in sens giratoriu cu strada Victoriei si a intrat in coliziune laterala cu autoturismul VW Golf, condus de un tanar de 24 ani, din judetul Neamt, care circula dinspre Falticeni spre cartierul Obcini. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a unei tinere de 23 din municipiul Falticeni, pasagera in autotismul condus regulamentar.

Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care li s-au recoltat si mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Barbatul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.