Accident in municipiul Suceava, provocat de un sofer beat care a trecut pe rosu, a lovit o masina si a fugit FOTO

Un sofer beat a lovit o masina si a fugit. Luni, in jurul orei 21.30, Marian Pentelescu, de 30 ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul marca Mercedes CLS, inmatriculat in Anglia, pe strada Calea Unirii, din localitatea de domiciliu, la intersectia cu strada Traian Vuia nu a respectat semnificatia culorii rosii a semaforului electric si a intrat in coliziune cu autoturismul marca Opel Astra condus de o tanara de 32 ani, din municipiul Dorohoi, angajata in efectuarea virajului la stanga spre Itcani. In urma accidentului soferita a suferit leziuni usoare, fiind preluata de o ambulanta si transportata Spitalul Judetean Suceava. Dupa producerea accidentului Marian Pentelescu impreuna cu pasagerul din masina sa au parasit locul accidentului si s-au deplasat in directia strazii Traian Vuia. Cei doi au fost identificati de un echipaj de jandarmi in timp ce se ascundeau in tufe la cateva sute de metri distanta. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul soferitei si de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul soferului, ulterior, fiindu-le prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus in arestul I.P.J. Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia.