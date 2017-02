Barbatul in varsta de 37 de ani s-a ales cu dosar penal.

Accident in municipiul Suceava provocat de un sofer beat. Miercuri, in jurul orei 19.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Zamca din municipiul Suceava, pe fondul nepastrarii unei distante regulamentare in mers si a consumului de bauturi alcoolice, un localnic de 37 de ani, a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul stationat, condus de o tanara de 26 de ani, din comuna Bosanci. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru tanara de 26 de ani si de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 37 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.