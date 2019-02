Accident in municipiul Suceava. O minora care mergea pe trotuar a fost lovita de o masina

In urma impactului, autoturismul care circula regulamentar a fost proiectat pe contrasens si a patruns pe trotuar, unde, a acrosat o minora de 12 ani, din localitate, care se deplasa in calitate de pieton.

Accident rutier cu o victima in municipiul Suceava, sambata seara. In timp ce conducea autoturismul pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Suceava, ajuns la intersectia cu b-dul George Enescu, un localnic de 60 de ani nu a acordat prioritate de trecere si a intrat in coliziune cu autoturismul condus pe drumul prioritar de o tanara de 21 de ani din comuna Gramesti. In urma impactului, autoturismul care circula regulamentar a fost proiectat pe contrasens si a patruns pe trotuar, unde, a acrosat o minora de 12 ani, din localitate, care se deplasa in calitate de pieton. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.