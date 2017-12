Accident in municipiul Suceava. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce s-a izbit violent cu masina intr-un stalp

VEZI FOTO ACCIDENT!

Accident rutier in municipiul Suceava. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce s-a izbit violent cu masina intr-un stalp. Evenimentul rutier a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 0.00. Un barbat in varsta de 37 de ani din localitatea Darmanesti in timp ce conducea autoturismul marca Audi A3, inmatriculat in Anglia, pe strada Calea Unirii, din cartierul Burdujeni, langa restaurantul Scorpion, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un stalp. La fata locului s-au deplasat pompierii de la Detasamentul de Pompieri Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare dar si un echipaj SAJ. In urma impactului foarte puternic soferul, pe nume Ionut Balan, a ramas incarcerat. Barbatul in stare de inconstienta a fost extras de catre pompieri dintre fiarele masinii si transportat de echipajul SAJ la Spitalul Judetean Suceava. Dupa aproximativ o ora, acesta a murit in unitatea medicala.