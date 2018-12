Accident in municipiul Suceava. Un sofer a intrat cu masina intr-un gard dupa care a acrosat un pieton

Accident rutier pe strada 22 Decembrie din municipiul Suceava. Un pieton a ajuns la spital dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Marti dimineata, in timp ce conducea autoturismul, un localnic de 54 de ani a efectuat o manevra de intoarcere, fara sa se asigure corespunzator si fara sa acorde prioritate de trecere autoturismului condus de un barbat de 38 de ani din municipiul Suceava, care, pentru a evita coliziunea, a franat si a tras dreapta de volan, intrand intr-un gard din zona si accidentand un tanar de 21 de ani, din comuna Zvoristea, care se deplasa regulamentar pe aleea pietonala.

Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.