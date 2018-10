Accident in sensul giratoriu de la Bazar provocat de un sofer beat

Barbatul avea o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident in sensul giratoriu de la Bazar. Joi, in jurul orei 21.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, ajuns in intersectia cu sens giratoriu din fata Complexului Comercial "Bazar", din cauza nepastrarii distantei corespunzatoare in mers, un localnic de 34 de ani, a intrat in coliziune fata - spate cu autoutilitara condusa regulamentar de un barbat de 55 de ani, tot din municipiul Suceava, care circula pe banda a doua, in aceeasi directie de mers.

In urma accidentului nici o persoana nu a fost ranita.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul barbatului de 55 de ani si de 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul celui de 34 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Soferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.