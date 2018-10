Accident in sensul giratoriu din centrul orasului Suceava. Soferul care l-a provocat era rupt de beat FOTO

Accident rutier in sensul giratoriu din centrul municipiului Suceava, miercuri noapte. Un tanar de 23 de ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul marca Opel Vectra, pe strada Ana Ipatescu, la intersectia cu strada Nicolae Balcescu, a patruns in sensul giratoriu fara sa acorde prioritate de trecere autoturismului marca Audi A4, condus regulamentar de un tanar de 21 de ani, din comuna Galanesti, intrand in coliziune cu acesta. In urma impactului autoturismul marca Audi a fost proiectat pe spatiul verde din sensul giratoriu. Potrivit politistilor in urma accidentului nu au rezultat victime ci doar avarierea celor doua autoturisme. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul tanarului de 21 de ani si de 1,18 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul tanarului de 23 de ani. Ulterior, tanarului vinovat de producerea accidentului i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal.