Accident la Arbore. Un sofer s-a rasturnat cu masina dupa ce a vrut sa evite o pisica

Accident la Arbore. Un sofer a incercat sa evite o pisica si s-a rasturnat cu masina. Vineri, ora 14.40, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DN 2K, in interiorul localitatii Arbore, un barbat de 64 de ani, din municipiul Radauti, a fost surprins de aparitia brusca pe carosabil a unei pisici si incercand sa o evite, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a derapat si a intrat intr-un sant, dupa care s-a rasturnat. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.