Accident la Baia. O persoana a fost ranita dupa ce o caruta a intrat intr-o masina

O persoana a fost ranita dupa ce un batran a intrat cu caruta intr-o masina. Joi, in jurul orei 11.00, in timp ce conducea atelajul hipo inregistrat, la iesirea din curtea unei societati comerciale in strada Stefan cel Mare din localitatea Baia, un localnic de 81 de ani, nu a acordat prioritate de trecere si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 39 de ani, din aceeasi localitate. In urma accidentului, a rezultat ranirea unui barbat de 56 de ani, din localitate, pasager in atelajul hipo, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale fara a ramane internat. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.