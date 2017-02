Accident la Brosteni. Un sofer beat a intrat cu masina intr-un gard

Tanarul de 24 de ani, din comuna Crucea, avea o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer beat a intrat cu masina intr-un gard. Duminica, ora 21.00, in timp ce actiona pe raza orasului Brosteni, o patrula de politie s-a sesizat despre faptul ca, pe DN 17B, pe raza localitatii, a avut loc o tamponare, in care, un autoturism a intrat in coliziune cu un gard. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe raza orasului Brosteni, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un tanar de 24 de ani, din comuna Crucea, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un gard, fara a rezulta victime.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ”conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante”, ce va fi solutionat procedural.