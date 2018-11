Accident la Bunesti. Un tanar a intrat cu masina in stalpul unei porti

Accident rutier pe strada Eusebiu Camilar, din comuna Udesti, in noaptea de vineri spre sambata. In timp ce conducea autoturismul, un tanar de 27 de ani, din municipiul Suceava, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune frontala cu stalpul unei porti, care facea accesul in curtea unui imobil.

In urma impactului, a rezultat ranirea conducatorului auto care a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Din cauza leziunilor suferite, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, dar, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal ce va fi solutionat procedural.