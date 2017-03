Accident la Fundu Moldovei. Un autobuz cu pasageri s-a rasturnat in albia raului Moldova FOTO

Autovehiculul s-a rasturnat pe cupola in albia raului, la o diferenta de nivel de aproximativ cinci metri.

Un autobuz cu pasageri s-a rasturnat in albia raului Moldova, la Fundu Moldovei. Miercuri, in jurul orei 07.00, un barbat de 40 de ani, din comuna Fundu Moldovei, in timp ce conducea autobuzul pe DJ 175 pe raza comunei Fundu Moldovei, din directia comunei Breaza spre comuna Pojorata, vorbind la telefon, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat pe cupola in albia raului Moldova, la o diferenta de nivel de aproximativ cinci metri, pe partea dreapta a drumului. Conducatorul auto a declarat ca in momentul producerii accidentului, in autobuz se aflau doi pasageri care nu au suferit leziuni si care au plecat de la fata locului pana la sosirea politiei. Oamenii legii au facut verificari la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc stabilindu-se ca nici o persoana din autobuzul respectiv nu s-a prezentat unitatea medicala, pentru ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ. Barbatul a fost sanctionat contraventional.