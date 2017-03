Accident la Gura Humorului. Un barbat a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni

Soferita, o femeie de 48 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, s-a ales cu dosar penal.

Accident rutier la Gura Humorului. Duminica, in jurul orei 19.00, in timp ce conducea autoturismul, pe B-dul Bucovina din orasul Gura Humorului, o femeie de 48 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a surprins si accidentat usor un localnic de 33 de ani, care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea partii carosabile pe marcajul pietonal. Victima a fost transportata la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa, nu a ramas internata. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatoarei auto i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.