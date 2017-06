Accident la Gura Humorului. Un minor pe bicicleta a fost acrosat de o masina

Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.

Accident la Gura Humorului. Luni, in jurul orei 12.20, in timp ce conducea bicicleta pe Bulevardul Bucovina, din orasul Gura Humorului, un baiat de zece ani din localitate a patruns in intersectia cu strada 1 Mai, fara sa acorde prioritate, fiind acrosat de autoturismul condus regulamentar de o femeie de 33 de ani, din aceeasi localitate. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a baiatului care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale, insa, nu a ramas internat. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.