Accident la Horodniceni, din cauza vitezei si a carosabilului acoperit cu polei

Accident din cauza vitezei si a carosabilului acoperit cu polei. Miercuri, ora 08.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209A, pe raza, satului Rotopanesti, comuna Horodniceni, pe un sector de drum in curba, o femeie de 45 de ani, din municipiul Suceava, nu a adaptat viteza la carosabilul acoperit cu polei, a pierdut controlul asupra directiei de mers si parasit partea carosabila. In urma accidentului, a rezultat ranirea ușoara a soferitei, care a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Aceasta a fost transportata la Spitalul Municipal Falticeni. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.