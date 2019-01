Accident la Milisauti, doua vehicule s-au ciocnit violent Vezi Imagini

Accident rutier, la Milisauti, miercuri dimineata. Un autoturism si o autoutilitara s-au ciocnit violent, intr-o curba, ambele vehicule fiind avariate. Din primele informatii, cei doi soferi au fost raniti. Ei au fost transportati la spitalul din radauti unde li s-a recoltat si probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Autoutilitara a ajuns in sant in timp ce autoturismul s-a oprit in apropiere de gardul unei case.Traficul in zona s-a derulat cu dificultate minute in sir, in urma acestui accident. Conform politistilor, impactul s-a produs dupa ce unul dintre soferi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit celalalt vehicul.