Accident la Milisauti, produs de un sofer de 75 de ani. Miercuri dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, pe raza orasului Milisauti, barbatul de 75 de ani, din municipiul Radauti, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul care circula in fata sa, condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Straja si a intrat in coliziune fata - spate cu acesta. Dupa 20 de minute de la producerea accidentului, conducatorul auto de 75 de ani a urcat la volanul autoturismului sau si l-a mutat in afara partii carosabile, dupa care, a coborat si a acuzat, dureri. Acesta a fost transportat cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul auto de 22 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Ulterior, la spital, acestuia si victimei, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.