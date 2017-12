Accident la Milisauti. Un barbat a fost lovit de o masina FOTO

Accident rutier, luni dimineata, pe DN 2H, la Milisauti. O tanara de 19 ani, din comuna Horodnic de Sus, in timp ce conducea autoturismul marca Fiat Punto, nu a acordat prioritate de trecere unui barbat de 69 ani, localnic, care traversa drumul national pe langa bicicleta, pe trecerea de pietoni semnalizata cu indicator si marcaj. Din accident a rezultat vatamarea corporala a pietonului. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Din cauza starii de sanatate, pietonul nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, dar i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.