Accident la Milisauti. Un sofer a intrat cu masina intr-un copac FOTO

Accident rutier pe raza localitatii Milisauti. Vineri, in jurul orei 18.00, un barbat de 31 de ani din comuna Dumbraveni, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, pe raza localitatii Milisauti, pe directia Radauti - Suceava, intr-o curba la stanga, a pierdut controlul volanului si a acrosat un copac de pe marginea drumului. In urma impactului a rezultat avarierea autoturismului si ranirea soferului. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de "vatamare corporala din culpa".