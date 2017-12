Accident rutier duminica, in jurul orei 14.00, pe raza localitatii Milisauti. In timp ce conducea un autoturism Toyota Auris, un sofer a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat pe cupola intr-un sant. Potrivit martorilor, in urma accidentului nici o persoana nu a fost ranita.