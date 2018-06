Accident la Musenita. Un sofer beat a intrat cu masina in sant

Un barbat a fost gasit de politisti cu masina "parcata in sant". Miercuri dimineata, politistii din cadrul SPR 13 Balcauti, in timp ce desfasurau activitati pe linie rutiera pe raza de competenta, au observat pe raza satului Bainet, comuna Musenita, un autoturism intrat in santul de pe partea dreapta a DJ 291 A. La volanul autoturismului a fost identificat barbatul de 42 de ani, din municipiul Suceava. Conducatorul auto emana halena alcoolica si i s-a solicitat sa fie testat cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat testarea. Acesta a fost condus la o unitate medicala in vederea recoltarii probelor biologice de sange, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, insa, in prezenta personalului de specialitate a refuzat recoltarea probelor biologice de sange. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice".