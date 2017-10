Accident rutier vineri dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, pe DN 17, pe raza localitatii Poiana Stampei. Un TIR incarcat cu apa minerala s-a rasturnat intr-un sant. Mastodontul a cazut peste gardul unei gospodarii si o parte din marfa s-a imprastiat in curtea respectiva. In urma accidentului soferul a fost ranit usor.