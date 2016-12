Accident la Pojorata din cauza unui sofer neatent, care nu pastrat distanta in mers fata de alt vehicul FOTO

Este vorba despre un tanar de 21 de ani, care avea masina plina cu pasageri. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

Accident la Pojorata din cauza unui sofer in varsta de 21 de ani. Miercuri, in jurul orei 07.00, un tanar de 21 de ani, din Republica Moldova, conducea autoutilitara marca Mercedes Sprinter, inmatriculata in Republica Moldova, in care erau mai multe persoane, pe DN17, pe raza comunei Pojorata, sat Valea Putnei, din directia Vatra Dornei spre Suceava. La un moment dat, din cauza ca nu a pastrat o distanta laterala suficienta in mers a intrat in coliziune fata-spate cu ansamblul de vehicule format din autoturismul marca BMW si remorca, ansamblu care era oprit pe partea dreapta a drumului. La volanul autoturismului BMW se afla un barbat de 48 de ani, din judetul Neamt. Ambele masini au fost avariate dar, din fericire, nimeni nu a fost ranit. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.