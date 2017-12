Accident la Pojorata. Un sofer s-a infipt cu microbuzul intr-un parapet FOTO

In urma accidentului cinci persoane au fost transportate la spital.

Accident rutier duminica dimineata, in jurul orei 08.00, pe DN 17, pe raza satului Valea Putnei, comuna Pojorata. Un sofer a pierdut controlul asupra volanului si a intrat cu microbuzul intr-un parapet. La fata locului s-a deplasat modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a trei echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava. In microbuz se aflau sase persoane, printre care si doi copii. Dupa evaluare, cinci persoane, inclusiv copiii(doua fete de 12 si 13 ani), au fost transportate la Centrul de Primire Urgente al Spitalului municipal Campulung Moldovenesc. Din fericire, toate persoanele implicate in accident erau constiente si cooperante cu salvatorii. La locul interventiei a ramas doar soferul microbuzului, acesta refuzand transportul la spital. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumsantele in care s-a petrecut accidentul.