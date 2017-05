Accident la Prisaca Dornei. Un sofer s-a rasturnat cu masina si a ajuns in gardul unei locuinte FOTO

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ.

Accident rutier la Prisaca Dornei. Miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 17.20, in timp ce conducea autoturismul, pe DN 17, pe raza localitatii Prisaca Dornei, comuna Vama, din directia Campulung Moldovenesc catre Suceava, intr-o curba periculoasa, un sofer de 55 de ani, din judetul Prahova, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Masina s-a oprit in gardul unei locuinte. In autoturism se afla o familie intreaga. Pana la sosirea pompierilor, cele trei persoane(soferul de 55 de ani, sotia barbatului si fiul acestora de 25 de ani) erau iesite din masina. In urma accidentului tanarul a fost ranit si a fost transportat cu ambulanta SMURD la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ.