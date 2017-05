Accident la Radauti. Un sofer a intrat cu masina sub o remorca FOTO

In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 28 de ani, din municipiul Radauti si a unui minor de un an si noua luni, din aceeasi localitate, pasageri in autoturism.

Accident la Radauti. Un sofer a intrat cu masina sub o remorca. Sambata, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul inmatriculat in strainatate pe strada Bogdan Voda din municipiul Radauti, ajungand la intersectia nedirijata cu strada Hipodrom, un localnic de 33 de ani, nu a acordat prioritate de trecere autoturismul condus de un barbat de 42 de ani, din municipiul Suceava, care circula pe drumul cu prioritate, moment in care, a franat, a pierdut controlul asupra directiei de mers, carosabilul fiind acoperit cu pietris si a intrat in coliziune cu o semiremorca parcata in fata unui imobil. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 28 de ani, din municipiul Radauti si a unui minor de un an si noua luni, din aceeasi localitate, pasageri in autoturism.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.