Accident la Ratos. O masina a ajuns in gardul unui imobil FOTO

Accident rutier pe DN 2, pe raza localitatii Ratos, vineri dimineata. Un sofer a pierdut controlul asupra directiei de mers si a ajuns cu masina in gardul unui imobil. Potrivit martorilor accidentul s-a petrecut pe fondul carosabilului acoperit cu polei.

Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut evenimentul rutier. Un alt accident a avut loc vineri dimineata la iesire din Siret spre Falticeni. Un sofer a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate. In urma impactului stalpul s-a rupt si a cazut pe carosabil. Potrivit participantilor la trafic, in momentul de fata circulatia in zona se desfasoara pe un singur sens de mers. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.