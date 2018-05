Accident la Vadu Moldovei. Un tanar a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un gard

Politistii au stabilit ca tanarul era baut si ca nu detine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Un tanar de 19 ani din judetul Iasi a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un gard. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 2, pe raza localitatii Vadu Moldovei. Tanarul, in timp ce conducea motocicleta, nu a adaptat viteza intr-o curba, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu gardul unui imobil. In urma accidentului, a rezultat ranirea grava a motociclistului si ranirea usoara a unui adolescent de 14 ani, din comuna Vadu Moldovei, pasager pe motocicleta. Victimele au fost transportate cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,17 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma interogarii bazei de date, politistii au constatat faptul ca, acesta nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul de catre o persoana fara a detine permis de conducere" si "vatamare corporala din culpa", ce va fi solutionat procedural.