Trei autovehicule au fost impicate intr-o coliziune, rezultand doua victime. Accidentul a avut loc, luni, in jurul orei 14.30, pe DN 17, pe raza localitatii Vama. In urma impactului doua persoane au fost ranite. Acestea au fost transportate la spital. Politistii urmeaza sa stabileasca circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.