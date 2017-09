Accident la Vicovu de Jos. Un tanar a intrat cu masina intr-o caruta FOTO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Accident rutier la Vicovu de Jos. Miercuri, in jurul orei 19.20, un tanar de 21 de ani, din comuna Straja, conducea autoturismul marca VW Passat pe D.N.2H, avand directia de deplasare dinspre comuna Galanesti catre centrul comunei Vicovu de Jos. La un momnet dat, acesta a intrat in coliziune fata spate cu o caruta care se deplasa in aceeasi directie de mers. Atelajul hipo era condus de un barbat de 74 de ani din comuna Bilca. Potrivit politistilor, vehiculul cu tractiune animala nu era echipat cu elemente reflectorizante. In urma impactului, carutasul a suferit leziuni motiv pentru care s-a solicitat o ambulanta la locul accidentului. Barbatul a refuzat sa fie transportat la spital. Atat conducatorul auto cat si cel al atelajului hipo au fost testati cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ in ambele cazuri, dupa care conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.