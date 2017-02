Accident la Vicovu de Sus. Doua persoane au fost ranite dupa ce un sofer a ajuns cu masina intr-un sant

Soferul de 20 de ani, din comuna Voitinel, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Accident la Vicovu de Sus. Miercuri, in jurul orei 12.00, un tanar de 20 ani, din comuna Voitinel, in timp conducea autoturismului pe strada Calea Cernauti, din orasul Vicovu de Sus, intr-o curba la stanga pe podul care face legatura cu localitatea Vicovu de Jos, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a iesit in afara partii carosabile. In urma evenimentului a rezultat vatamare corporala usoara a conducatorului auto si a unui pasager de 21 ani din comuna Voitinel.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul testarii fiind negativ, fiindu-i recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.