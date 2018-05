Accident la Vicovu de Sus. O fetita de patru ani a fost lovita de o masina

Copila a sarit in fata autoturismului dintr-un atelaj hipo stationat.

O fetita de patru ani din Vicovu de Sus a fost lovita de o masina. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 12.00, pe strada Calea Cernauti, din orasul Vicovu de Sus. In timp ce conducea autoturismul un localnic de 37 de ani, a surprins si accidentat minora, care, a sarit pe partea carosabila in fata autoturismului, dintr-un atelaj hipo stationat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.