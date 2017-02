Accident la iesire din Cumparatura. Un sofer a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism

In urma accidentului cei doi soferi au fost raniti.

Accident rutier la iesire din Cumparatura. Marti, ora 20.00, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DN 2, dinspre localitate Cumparatura spre comuna Bunesti, un barbat de 38 de ani din municipiul Falticeni, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul opus, unde, a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un tanar de 28 de ani din judetul Cluj. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a celor doi conducatori auto, care, au refuzat transportul la spital in vederea efectuarii investigatiilor medicale. Acestia, au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.