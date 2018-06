Accident mortal la Dolhasca, dupa ce un tanar s-a urcat baut la volan

Tanarul a intrat cu autoturismul in coliziune cu gardul unei case, dupa care a revenit pe partea carosabila, unde s-a rasturnat pe cupola.

Accident mortal pe raza satului Probota, orasul Dolhasca. Un barbat de 32 de ani si-a pierdut viata. Sambata, ora 00.30, un tanar de 26 de ani, din orasul Dolhasca, in timp ce conducea autoturismul Seat Ibiza pe drumul comunal neclasificat ce face legatura dintre satul Probota si padure, in dreptul unei locuinte, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu gardul unei locuinte, dupa care a revenit pe partea carosabila, unde s-a rasturnat pe cupola. In urma accidentului a rezultat ranirea grava a unui barbat de 32 de ani, din orasul Dolhasca, care se afla pasager pe scaunul din dreapta fata, in autoturismul respectiv. La fata locului a ajuns un echipaj medical care a preluat victima si pentru a o transporta la spital. Din nefericire, barbatul a decedat in ambulanta, in drum spre Spitalul Judetean Suceava. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,39 mg/l alcool pur in aerul expirat. La unitatea medicala acestuia i s-au recoltat probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, privind infractiunea de ucidere din culpa.