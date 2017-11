Accident mortal la Frasin. Un tanar si-a pierdut viata. Soferul vinovat era beat

Tanarul care a provocat tragedia a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. El s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.

Accident mortal la Frasin. Un tanar de 27 de ani si-a pierdut viata. O noua tragedie a avut loc, duminica noapte, pe raza localitatii Frasin, dupa ce un tanar s-a urcat beat la volan. Flocea Marian Ciprian, de 25 ani, din orasul Frasin, in timp ce conducea autoturismul marca Audi A6, pe DJ 177A, avand directia de deplasare Frasin catre Stulpicani, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum in curba la dreapta, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si a lipsei de experienta in conducere, a pierdut controlul asupra directiei, a patruns pe contrasens, a parasit partea carosabila, a rulat pe santul din partea stanga a drumului si a intrat coliziune cu gardul unei gradini, pe care l-a distrus pe o lungime de aproximativ zece metri. Autoturismul tanarului si-a continuat deplasarea si a intrat in coliziune frontala cu trunchiul unui copac. In urma accidentului a rezultat decesul unui tanar de 27 de ani din orasul Frasin, pasager pe scaunul din partea dreapta fata. De asemenea, in urma impactului a rezultat si vatamarea corporala usoara a conducatorului auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "ucidere din culpa", "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului". Tanarul a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului, pentru stabilirea unor masuri preventive.