Accident mortal la Granicesti. Un tanar de 27 de ani a dat cu masina peste un barbat de 60 de ani

Pietonul mergea pe mijlocul drumului iar soferul nu a putut evita impactul.

Accident mortal de circulatie, la Granicesti, marti seara, pe DN 2. Un pieton de 60 de ani, localnic, care se deplasa pe carosabil, a fost acrosat de autoturismul condus de un tanar de 27 de ani, care se deplasa din directia Suceava spre Siret. La fata locului au intervenit cadre de la Serviciul Judetean de Ambulanta, s-au efectuat ranitului manevre de resuscitare insa in zadar. In final medicii au constatat decesul pietonului.Barbatul, pe nume Morosan Artip, mergea pe mijlocul drumului si, cel mai probabil, era in stare avansata de ebrietate, fiind cunoscut ca si consumator de bauturi alcoolice.Soferul, pe nume Bursuc Florin, a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Circulatia in zona a fost blocata in urma accidentului mai bine de o ora. Politistii fac cercetari in acest caz si au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.