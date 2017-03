Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident mortal la Horodnic de Sus. Vineri, ora 19.46, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, in localitatea Horodnic de Sus, pe un sector de drum in aliniament, un barbat de 31 de ani, din comuna Marginea, a surprins si accidentat un localnic de 70 de ani, care, in calitate de pieton, se afla pe partea carosabila, pe timp de ploaie torentiala, fara sa poarte imbracaminte cu elemente reflectorizante. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa, din cauza leziunilor suferite, in jurul orei 22.25, a decedat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutiont procedural.