Accident mortal la Poiana Stampei. Un localnic si-a pierdut viata dupa ce s-a rasturnat cu masina

Accident mortal la Poiana Stampei. In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 03.00, in timp ce conducea autoturismul marca Hyundai, pe DN 17, pe raza localitatii Poiana Stampei, din directia Bistrita catre Suceava, la km 126+500 metri, intr-o curba la dreapta, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, un barbat de 30 de ani, din localitate, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe partea dreapta a drumului. In urma accidentului soferul si sotia acestuia, o femeie, in varsta de 22 de ani, din aceeasi localitate, pasagera in autoturism, au fost raniti. Cei doi au fost transportati la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Femeia a fost diagnosticata cu traumatism cranian, comotie cerebrala, epistaxis, hematemeza iar barbatul cu traumatism toracic major, comotie cerebrala grava, coma gradul IV, soc post traumatic, soc respirator. Din cauza ranilor suferite barbatul a murit in unitatea medicala.Femeia a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava. "In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "ucidere din culpa" si "vatamare corporala din culpa", ce va fi solutionat procedural", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.