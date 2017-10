Accident mortal la Preutesti. O batrana si-a pierdut viata dupa ce a fost acrosata de o masina

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident mortal la Preutesti. Marti, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208, din comuna Preutesti, un localnic de 67 de ani s-a angajat in depasirea unui autovehicul, moment in care, in timp ce rula pe sensul opus, a acrosat si accidentat mortal o femeie de 85 de ani din localitate, aflata in traversarea drumului fara sa se asigure corespunzator. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, cercetarile fiind continuate de polițisti pentru stabilirea tuturor imprejurarile producerii accidentului.