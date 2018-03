Accident mortal, marti seara, in municipiul Radauti. Un barbat a fost lovit in plin de un autoturism pe trecerea de pietoni. La fata locului au ajuns cadrele medicale care au inceput manevrele de resuscitare, insa fara rezultat, declarand decesul barbatului. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.