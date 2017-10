Accident mortal la Scheia. Un tanar de 17 ani din Stroiesti si-a pierdut viata

In urma accidentului un alt tanar a fost grav ranit.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "ucidere din culpa", "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".

Accident mortal in localitatea Scheia, duminica dimineata. Un tanar de 25 ani din comuna Stroiesti, pe nume Ionut Cocari, a condus mopedul pe strada Centurii, in interiorul localitatii Scheia, si la un moment dat, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a acrosat bordura din partea stanga si s-a rasturnat pe carosabil. In urma accidentului a rezultat decesul unui pasager de pe moped, un tanar de 17 ani din comuna Stroiesti, pe nume Costel Daniel T., si vatamarea corporala grava a mopedistului. Conducatorul mopedului nu a putut fi testat cu aparatul etilotest si i s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, s-a stabilit ca cel care conducea mopedul nu poseda permis de conducere. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "ucidere din culpa", "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".