Accident mortal la Vama. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de o masina

Barbatul de 46 de ani s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator.

Accident mortal la Vama. Duminica, in jurul orei 19.40, in timp ce conducea autoturismul, pe DN 17, in localitatea Vama, un barbat de 43 de ani, din comuna Pojorata, a surprins si accidentat grav un localnic de 46 de ani, care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea drumului public prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. Victima a fost preluata de un echipaj al ambulantei si transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, inclusiv prin efectuarea manevrelor de resuscitare, insa, barbatul a decedat.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.Duminica, ora 22.19, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Dorna Candrenilor, un barbat de 52 de ani, din orasul Gura Humorului, a surprins si accidentat grav un localnic de 48 de ani, care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea drumului public prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. Conducatorul auto a fost testat cu aparat etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.